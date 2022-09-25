3 uyuşturucu taciri cezaevine konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada keyif verici haplardan esrara, uyuşturucu imal maddelerinden bonzaiye kadar birçok çeşit uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu kullanımı için tasarlanmış düzenekler ve aparatlarında bulunduğu otomobilin hali suç aracımı uyuşturucu marketimi sorusunu gündeme getirdi. Araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 273 adet ecstasy hap, 80 gram gelen metamfetamin, 2.18 gram bonzai, 6.57 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferdi K. (35), Sinan K. (27) ve Mehmet Ç. (31) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlıların ifadesini alan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı şahısların tutuklu yargılanması talep etti. Talebi yerinde bulan nöbetçi mahkeme zanlıların tutuklanmasına ve Bolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna konulmasına hükmetti.