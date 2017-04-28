Haber: Kasım Şahin

Anne ve babasıyla birlikte Atatürk Orman Parkı içinde yer alan bisiklet yolunda bisikletiyle gezen 3 yaşındaki Yusuf Eymen Balta bir anda kendisini kimin tarafından açıldığı belli olmayan ve güvenlik tedbirlerinin yetersiz kaldığı yaklaşık 2 metrelik kuyuda buldu.

Çenesinden, kolundan ve dişlerinden yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından apar topar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servis’ine götürüldü. Balta kafa travması ve iç kanama şüphesiyle bir süre müşahede altına alındı. Ciddi bir sıkıntısı olmadı görülen küçük çocuk daha sonra taburcu edilirken, baba Harun Balta ve eşi ise konuyla ilgili olarak davacı olacağını açıkladı.

Yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirten Balta, “Orada tabure vardı almışlar, kusura bakmayın. Özür dileriz” şeklinde yanıtlar aldığını ve güvenlik tedbirlerini almayanlar hakkında her türlü yasal hakkını arayacağını söyledi.