3 yaylada 48 parsel satıldı

Mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait Belediye tarafından satışa çıkarılan 3 Şehir Yaylasında ikinci parsel satışları da tamamlandı.

3 yaylada 48 parsel satıldı

Haber: BMA

Gerede ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait Bucak, Hasbeyler ve Rumşah Yaylarında bulunan toplam 53 parsel ihale ile satışa sunuldu. İhaleler 23,24 ve 25 Aralık tarihlerinde Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında, encümen huzurunda yapıldı.  Katılımın oldukça yüksek olduğu ihalelerde satışa sunulan 53 parselin 48’si satıldı.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirildi. Açık artırma usulü ile satın alınan parsellerin ihale süreci tamamlandığında hak sahiplerine tapu devirleri gerçekleştirilecek.

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