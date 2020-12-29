3 yaylada 48 parsel satıldı

Haber: BMA

Gerede ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait Bucak, Hasbeyler ve Rumşah Yaylarında bulunan toplam 53 parsel ihale ile satışa sunuldu. İhaleler 23,24 ve 25 Aralık tarihlerinde Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Covid-19 tedbirleri kapsamında, encümen huzurunda yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu ihalelerde satışa sunulan 53 parselin 48’si satıldı.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirildi. Açık artırma usulü ile satın alınan parsellerin ihale süreci tamamlandığında hak sahiplerine tapu devirleri gerçekleştirilecek.