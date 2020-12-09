3 yaylada parseller ihale ile satılacak

Haber: BMA

Mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait Gerede’de bulunan Şehir yaylalarında daha önce Belediye tarafından ihale ile parsel satışları yapılmıştı. Gerede Belediyesi tarafından ihale ile parsel satışlarının 2’ncisi Aralık ayı içerisinde yapılacak. Bucak, Hasbeyler ve Rumşah Yaylarında bulunan toplam 53 parsel ihale ile satışa sunulacak. İlk olarak Bucak Yaylası için satış ihaleleri 23 Aralık Çarşamba günü 13.40’ta başlayıp 17.20’de sona erecek. 24 Aralık Perşembe günü Hasbeyler Yaylası için satışlar 13.40’ta başlayıp 16.50’de sona erecek. Rumşah Yaylası için ise satış ihalesi 25 Aralık Cuma günü 13.40’ta başlayacak ve 15.10’da sona erecek. Satış ihaleleri Gerede Belediyesi Meclis Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

“İHALELER AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR”

Belediyeden yapılan duyuruda, “İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri en geç ihalelerin yapılacağı günlerde son başvuru saati olan 12.30’a kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. İhaleye ait Şartname ve ekler hakkında bilgi almak isteyenler Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilir” ifadelerine yer verildi.