3 yeni Bakan atandı

Haber: N. HalidAltundal

Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu haline gelen kabine revizyonu Resmi Gazete’nin 21 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlarda 3 Bakanlığa atama yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. Bir diğer atama ise Ticaret Bakanlığına oldu. Mehmet Muş yeni Ticaret Bakanı oldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Eski Bakanı Ruhsar Pekcan için ise yaptıkları hizmetlerden dolayı bakanlar ve milletvekillerinden çok sayıda teşekkür mesajı paylaşıldı.

İŞKUR ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin yeni kurulanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanması bekleniyor.