3 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Ekinciler Köyü’nde gerçekleşti. Ekinciler Köy muhtarına ait kümesin boşaltma işlemi için çalışan 4 Afgan arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen tartışmada 15 yaşındaki H.M., B.M.’yi göğsünden 3 defa bıçakladı. Bıçakladıktan sonra Sakarya’nın Taraklı ilçesine kaçan H.M., Sakarya Taraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet ekipleri tarafından Göynük jandarmasına teslim edilen H.M., jandarma tarafından adliyeye sevk edildi. H.M. çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.