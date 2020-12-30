3 YHGS SAHAMIZ VAR

Haber:Erdal Tanrıverdi

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS), ülkemizde nesli tehlike altına girmiş av ve yaban hayvanlarının korunması için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince ilan edilen bir alan koruma statüsü. Türkiye'de 82 adet ​Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de bulunan Yabani Hayatı Geliştirme Sahaları açıklandı. YHGS, Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamının iyileştirici önlemlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği alanlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de bulunan YHGS Sahaları açıklandı. 82 alanın bulunduğu listede ilimizden üç saha yer aldı. Göynük Kapıormanı Geyik YHGS, Mengen İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Yedigöller Geyik-Karaca YHGS ve Bolu Abant Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan Geyik YHGS sahaları bakanlık listesine girmiş oldu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (82 Adet);

1 Adana Akyatan Gölü YHGS Su Kuşları

2 Adana Pozantı Karanfildağ YHGS Yaban Keçisi

3 Adana Seyhan Baraj Gölü YHGS Su Kuşları

4 Adana Tuzla Gölü YHGS Su Kuşları

5 Adana Kahramanmaraş Hançerderesi YHGS Yaban Keçisi

6 Afyon Sandıklı Akdağ YHGS Geyik

7 Afyon-Dinar Karakuyu Gölü YHGS Su Kuşları

8 Ankara Beypazarı Kapaklı YHGS Geyik

9 Ankara Kara Akbaba YHGS Kara Akbaba

10 Ankara Nallıhan Davutoğlan YHGS Su Kuşları

11 Ankara Nallıhan Emremsultan YHGS Yaban Koyunu

12 Ankara Nallıhan Saçak YHGS Geyik

13 Antalya Akseki İbradı Üzümdere YHGS Yaban Keçisi

14 Antalya Alanya Dimçayı YHGS Yaban Keçisi

15 Antalya Cevizli Gidengelmez Dağı YHGS Yaban Keçisi

16 Antalya Düzlerçamı YHGS Alageyik-Yaban Keçisi

17 Antalya Gündoğmuş YHGS Yaban Keçisi

18 Antalya Kaş Kıbrıs Çayı YHGS Yaban Keçisi

19 Antalya Sarıkaya YHGS Yaban Keçisi

20 Antalya Sivridağ YHGS Yaban Keçisi

21 Ardahan-Posof YHGS Dağ Horozu

22 Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi YHGS Yaban Keçisi

23 Balıkesir-Kütahya-Akdağ YHGS Geyik

24 Bartın-Ulus-Sökü YHGS Geyik-Karaca

25 Bingöl Kığı Şeytandağları YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi

26 Bitlis - Adilcevaz Süphandağı YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi

27 Bolu Göynük Kapıormanı YHGS Geyik

28 Bolu Yedigöller YHGS Geyik-Karaca

29 Bolu Abant YHGS Geyik

30 Burdur-Burdur Gölü YHGS Su Kuşları

31 Burdur-Karakaş Gölü YHGS Su Kuşları

32 Bursa Karacabey Karadağı - Ovakorusu YHGS Sülün

33 Çorum Kargı Kösdağ YHGS Karaca

34 Denizli Çardak Beylerli Gölü YHGS Su Kuşları

35 Denizli Çivril Akdağ YHGS Geyik

36 Düzce Gölyaka Efteni Gölü YHGS Su Kuşları

37 Erzurum Çat YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi

38 Erzurum İspir Vercenik Dağı YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi

39 Erzurum Oltu YHGS Yaban Keçisi

40 Eskişehir Mihalıççık Çatacık YHGS Geyik

41 Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı YHGS Su Kuşları

42 Gaziantep Tahtaköprü Baraj Gölü YHGS Su Kuşları

43 Gümüşhane - Şiran Kulaca YHGS Yaban Keçisi

44 Hatay Altınözü YHGS Çizgili Sırtlan

45 Hatay Dağ Ceylanı YHGS Dağ Ceylanı

46 Hatay-İskenderun-Arsuz YHGS Yaban Keçisi-Karaca

47 İstanbul Çatalca Çilingoz YHGS Geyik

48 İstanbul Sarıyer Feneryolu YHGS Karaca

49 İzmir-Bayındır-Ovacık YHGS karaca

50 İzmir Selçuk Gebekirse Gölü Su Kuşları

51 Karabük Sırçalı Kanyonu YHGS Karaca

52 Karabük-Yenice YHGS Geyik-Karaca

53 Kars Kuyucuk Gölü YHGS Su Kuşları

54 Kars-Sarıkamış Kağızman YHGS Yaban Keçisi

55 Kastamonu Azdavay Kartdağı YHGS Geyik

56 Kastamonu Ilgazdağı YHGS Geyik

57 Kastamonu Taşköprü Elekdağ YHGS Geyik

58 Kastamonu Tosya Gavurdağı YHGS Geyik

59 Kayseri Yahyalı Aladağlar YHGS Yaban Keçisi

60 Kocaeli Kandıra Seyrek YHGS Karaca

61 Konya Bozdağ YHGS Yaban Koyunu

62 Kütahya Merkez Altıntaş YHGS Toy

63 Kütahya Tavşanlı Çatak YHGS Geyik

64 Kütahya-Merkez-Türkmenbaba YHGS Geyik

65 Mersin Mut Kestel Dağı YHGS Yaban Keçisi

66 Mersin Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS Yaban Keçisi

67 Mersin-Çamlıyayla-Cehennemderesi YHGS Yaban Keçisi

68 Mersin-Hisardağ ve Gedikdağı YHGS Yaban Keçisi

69 Mersin-Tarsus-Hopur Topaşır YHGS Yaban Keçisi

70 Muğla Köyceğiz YHGS Yaban Keçisi

71 Muğla Yılanlı Çakmak YHGS Yaban Keçisi

72 Niğde Çamardı Demirkazık YHGS Yaban Keçisi

73 Osmaniye Zorkun Yaylası YHGS Karaca

74 Rize Çamlıhemşin Kaçkar YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi

75 Sakarya-Kaynarca-Acarlar Gölü YHGS Su Kuşları

76 Samsun Bafra Kızılırmak Deltası YHGS Su Kuşları

77 Samsun Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Sülün

78 Sinop Bozburun YHGS Karaca

79 Şanlıurfa Birecik Fırat YHGS Kelaynak

80 Şanlıurfa Kızılkuyu YHGS Ceylan

81 Tokat-Kaz Gölü YHGS Su Kuşları

82 Zonguldak Yeşilöz YHGS Geyik-Karaca