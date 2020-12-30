3 YHGS SAHAMIZ VAR

Haber:Erdal Tanrıverdi
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS), ülkemizde nesli tehlike altına girmiş av ve yaban hayvanlarının korunması için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince ilan edilen bir alan koruma statüsü. Türkiye'de 82 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de bulunan Yabani Hayatı Geliştirme Sahaları açıklandı. YHGS, Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamının iyileştirici önlemlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği alanlar.
Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de bulunan YHGS Sahaları açıklandı. 82 alanın bulunduğu listede ilimizden üç saha yer aldı. Göynük Kapıormanı Geyik YHGS, Mengen İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Yedigöller Geyik-Karaca YHGS ve Bolu Abant Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan Geyik YHGS sahaları bakanlık listesine girmiş oldu.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (82 Adet);
1 Adana Akyatan Gölü YHGS Su Kuşları
2 Adana Pozantı Karanfildağ YHGS Yaban Keçisi
3 Adana Seyhan Baraj Gölü YHGS Su Kuşları
4 Adana Tuzla Gölü YHGS Su Kuşları
5 Adana Kahramanmaraş Hançerderesi YHGS Yaban Keçisi
6 Afyon Sandıklı Akdağ YHGS Geyik
7 Afyon-Dinar Karakuyu Gölü YHGS Su Kuşları
8 Ankara Beypazarı Kapaklı YHGS Geyik
9 Ankara Kara Akbaba YHGS Kara Akbaba
10 Ankara Nallıhan Davutoğlan YHGS Su Kuşları
11 Ankara Nallıhan Emremsultan YHGS Yaban Koyunu
12 Ankara Nallıhan Saçak YHGS Geyik
13 Antalya Akseki İbradı Üzümdere YHGS Yaban Keçisi
14 Antalya Alanya Dimçayı YHGS Yaban Keçisi
15 Antalya Cevizli Gidengelmez Dağı YHGS Yaban Keçisi
16 Antalya Düzlerçamı YHGS Alageyik-Yaban Keçisi
17 Antalya Gündoğmuş YHGS Yaban Keçisi
18 Antalya Kaş Kıbrıs Çayı YHGS Yaban Keçisi
19 Antalya Sarıkaya YHGS Yaban Keçisi
20 Antalya Sivridağ YHGS Yaban Keçisi
21 Ardahan-Posof YHGS Dağ Horozu
22 Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi YHGS Yaban Keçisi
23 Balıkesir-Kütahya-Akdağ YHGS Geyik
24 Bartın-Ulus-Sökü YHGS Geyik-Karaca
25 Bingöl Kığı Şeytandağları YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi
26 Bitlis - Adilcevaz Süphandağı YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi
27 Bolu Göynük Kapıormanı YHGS Geyik
28 Bolu Yedigöller YHGS Geyik-Karaca
29 Bolu Abant YHGS Geyik
30 Burdur-Burdur Gölü YHGS Su Kuşları
31 Burdur-Karakaş Gölü YHGS Su Kuşları
32 Bursa Karacabey Karadağı - Ovakorusu YHGS Sülün
33 Çorum Kargı Kösdağ YHGS Karaca
34 Denizli Çardak Beylerli Gölü YHGS Su Kuşları
35 Denizli Çivril Akdağ YHGS Geyik
36 Düzce Gölyaka Efteni Gölü YHGS Su Kuşları
37 Erzurum Çat YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi
38 Erzurum İspir Vercenik Dağı YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi-Yaban Keçisi
39 Erzurum Oltu YHGS Yaban Keçisi
40 Eskişehir Mihalıççık Çatacık YHGS Geyik
41 Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı YHGS Su Kuşları
42 Gaziantep Tahtaköprü Baraj Gölü YHGS Su Kuşları
43 Gümüşhane - Şiran Kulaca YHGS Yaban Keçisi
44 Hatay Altınözü YHGS Çizgili Sırtlan
45 Hatay Dağ Ceylanı YHGS Dağ Ceylanı
46 Hatay-İskenderun-Arsuz YHGS Yaban Keçisi-Karaca
47 İstanbul Çatalca Çilingoz YHGS Geyik
48 İstanbul Sarıyer Feneryolu YHGS Karaca
49 İzmir-Bayındır-Ovacık YHGS karaca
50 İzmir Selçuk Gebekirse Gölü Su Kuşları
51 Karabük Sırçalı Kanyonu YHGS Karaca
52 Karabük-Yenice YHGS Geyik-Karaca
53 Kars Kuyucuk Gölü YHGS Su Kuşları
54 Kars-Sarıkamış Kağızman YHGS Yaban Keçisi
55 Kastamonu Azdavay Kartdağı YHGS Geyik
56 Kastamonu Ilgazdağı YHGS Geyik
57 Kastamonu Taşköprü Elekdağ YHGS Geyik
58 Kastamonu Tosya Gavurdağı YHGS Geyik
59 Kayseri Yahyalı Aladağlar YHGS Yaban Keçisi
60 Kocaeli Kandıra Seyrek YHGS Karaca
61 Konya Bozdağ YHGS Yaban Koyunu
62 Kütahya Merkez Altıntaş YHGS Toy
63 Kütahya Tavşanlı Çatak YHGS Geyik
64 Kütahya-Merkez-Türkmenbaba YHGS Geyik
65 Mersin Mut Kestel Dağı YHGS Yaban Keçisi
66 Mersin Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS Yaban Keçisi
67 Mersin-Çamlıyayla-Cehennemderesi YHGS Yaban Keçisi
68 Mersin-Hisardağ ve Gedikdağı YHGS Yaban Keçisi
69 Mersin-Tarsus-Hopur Topaşır YHGS Yaban Keçisi
70 Muğla Köyceğiz YHGS Yaban Keçisi
71 Muğla Yılanlı Çakmak YHGS Yaban Keçisi
72 Niğde Çamardı Demirkazık YHGS Yaban Keçisi
73 Osmaniye Zorkun Yaylası YHGS Karaca
74 Rize Çamlıhemşin Kaçkar YHGS Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi
75 Sakarya-Kaynarca-Acarlar Gölü YHGS Su Kuşları
76 Samsun Bafra Kızılırmak Deltası YHGS Su Kuşları
77 Samsun Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Sülün
78 Sinop Bozburun YHGS Karaca
79 Şanlıurfa Birecik Fırat YHGS Kelaynak
80 Şanlıurfa Kızılkuyu YHGS Ceylan
81 Tokat-Kaz Gölü YHGS Su Kuşları
82 Zonguldak Yeşilöz YHGS Geyik-Karaca