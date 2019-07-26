3 yıl dayanabildi!

Haber: Birol Ertunç

İlimizin tanınmış iş adamlarından Özel Çağsu ve Fatma Hatun Hastanelerinin sahibi Cavit Demir tarafından 2016 yılı Eylül ayında kurularak yayın hayatına başlayan Merkez TV’nin yakasını aksilikler bırakmıyor. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz yıl satılması gündeme gelen ancak satış yapılamayınca küçülmeye giden Merkez TV’nin ay sonu itibariyle yayın hayatını sona erdireceği belirtildi. Televizyon yönetimi çalışanlara, ay sonunda işten çıkarılacaklarını da bildirdi. İlimizde büyük umutlarla açılarak yayın hayatına yeni bir soluk getirmesi beklenen ve ulusal yayın yapan Merkez TV’nin uydu yayınından çıkacağı belirtilirken yaklaşık 3 yıl süren hizmet sonucu ekonomik sorunlardan kurtulamamasının alınan kararda etkili olduğu ifade ediliyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR MAĞDURİYETE SEBEP OLMUŞTU

Öte yandan ilk kurulduğu gün ilimiz Bolu’da faal olarak çalışan birçok basın mensubunu bünyesine katan Merkez TV’nin zaman geçtikçe yaşanan iç sorunlar sebebiyle yaptığı işten çıkarmalar kamuoyunda çok tartışılmış, işten çıkarılan basın mensupları mağdur duruma düşmüştü. Adeta ilk yılını tamamlamasının ardından yaprak dökümüne başlayan televizyonu geçtiğimiz yıl aldığı küçülme kararı da kurtaramadı. Yayın hayatının sona ermesi ile birlikte mevcut çalışanlarını işten çıkaracak iş adamı Cavit Demir’in yeni dönemde basın sektöründe yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. İşten çıkacak olan televizyon çalışanlarının ise ne yapacağı tam bir muamma.

GAZETECİLİĞE DÖNER Mİ?

Ayrıca 2016 yılında yapılan gazete ortalıkları neticesinde Cavit Demir’in sahibi olduğu Memleketim Bolu gazetesi yayın haklarını devretmiş ve gazete internet sitesi olarak yayına kısmi olarak devam etmişti. Televizyon kanalını kapatma kararı alan Demir’in yeniden gazeteyi aktif olarak çıkarmak isteyip istemeyeceği ise kamuoyunda merak uyandırdı.