3 yıldır aranıyordu

Bolu'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen FETÖ şüphelisi kadın, adliyeye sevk edildi.

3 yıldır aranıyordu

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.’nın Malatya’da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

İfadesi alınmak üzere Bolu’ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 16:10
Esra Perçin

Esra Perçin

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