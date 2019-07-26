3 Yıllık Planlama Hazırlanıyor

Haber: Aysun Beykoz

Alt yapıdan sorumlu yönetici Adil Semercioğlu, idari koordinatör Kemal Hatipoğlu ve teknik koordinatör Yılmaz Özen'in zaman zaman bir araya gelerek 3 yıllık bir planlama yaptıkları belirtildi. Kırmızı beyazlı ekibin kullandığı alt yapı binasında bazı iyileştirmeleri de konuşan Semercioğlu, Özen ve Hatipoğlu'nun alt yapıda oynayan genç oyuncuların Boluspor maçlarını stadyumda izleyebilmeleri için yönetimin oluru ile pasolig çıkartacakları öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonrası Boluspor yönetimine rapor verecek olan alt yapı ekibinin antrenörler için yıllık olan sözleşmelerin 3 yıllığına çıkartılması için Boluspor yönetiminden talepte bulunacağı öğrenildi.