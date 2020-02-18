30 adet amenajman planı yenilenecek

Haber: Volkan Yılmaz

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, ilk olarak Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Ali Özel, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin ve Mali İşler Şube Müdürü İsmail Eker, Orman Genel Müdürlüğünden Alpaslan Altındaş ile 2020 yılında amenajman planı yenilenecek Orman İşletme Müdürlüklerinin Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerinin katıldığı toplantı düzenledi.

“TÜM BİRİLER GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMELİ”

Toplantıda amenajman planlarının yapımı ile ilgili konularda açıklamalarda bulunan Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme planların yapılması çalışmaları esnasında tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi. Daha sonra Şube Müdürü Ali Özel ve Alpaslan Altındaş tarafından yenilenecek amenajman planlarının ihale işlemleri ve sonraki süreçte yapılması gereken işlemler ile amenajman planlarının yapım aşamasında dikkat edilecek hususlar anlatılarak, ormanların fonksiyonlara ayrılmaları konusunda detaylı bilgiler verildi. Toplantı sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme ve beraberindeki heyet Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarda başarılar dileyip Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.