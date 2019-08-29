30 Ağustos Zafer Bayramı Programı

Haber: Esra PERÇİN

Törenler 30 Ağustos sabahı saat 09.00’da Atatürk Anıtında gerçekleşecek ve Valilik Makamı Çelengi,

Garnizon Komutanlığı Çelengi, Belediye Başkanlığı Çelengi anıta sunulduktan sonra, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından da saat 10.00’da Valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleşecek.

Saat 10.00’da ise kutlamalar Demokrasi meydanında devam edecek. Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Birliklerinin ve Halkın Bayramını Kutlaması. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

Garnizon Komutanlığı Adına Konuşma Yapılması. Öğrenciler Tarafından Şiirlerin Okunması.

Halk Oyunları Gösterisi ile Bolu 2. Komando Tugayında vatani görevlerini yapan kahraman komandolarımızın marşlar eşliğinde tören geçişi gerçekleştirilecek. Saat 11.30’da da Zafer Bayramı resepsiyonu da İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Bahçesinde yapılacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre gün boyunca resmi ve özel kurum ve kuruluşların Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleriyle donatılması istendi.