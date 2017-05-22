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22 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • 30. Akşemseddin Hz. Anma Günü programı sona erdi

    Göynük Belediye Başkanlığı, Göynük Kaymakamlığı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı’nın düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Valiliği’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen ‘Geleneksel Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü Etkinliklerinin 30.’su geçtiğimiz haftasonu ilçe halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

    22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:56
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    30. Akşemseddin Hz. Anma Günü programı sona erdi

    Haber: BMA

    30. Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz haftasonu Belediye Salonunda Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu dahilinde Abdulkerim Erdoğan, Muhammed Ali Yıldız ve Necip Karakaya’nın katılımı ile ''Hacı Bayram-ı Veli'nin İzinde: Göynük” adlı sohbet ve tasavvuf müziği konseri programı gerçekleşti. Düzenlenen programa Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can, İlçe Müftüsü Mehmet Şahin ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda Başkanı Kemal Kazan, Abdulkerim Erdoğan, Muhammed Ali Yıldız ve Necip Karakaya’ya günün anısına hediyeler takdim etti.

    Anma günü etkinliklerinin ikinci gün programına Bolu Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can, ilçe daire amirleri çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı. Program Göynük Belediyesi Yemek Çadırında Bolu Valisi Aydın Baruş, eşi Nagehan Baruş, İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can’ın, Akşemseddin Hazretleri Vakfı 2. Başkanı Mehmet Akmeşe ve Mütevelli Heyetinin katılımı ile gerçekleşen dua sonrası ziyaretçilere aş ikramında bulunması ile başladı. Yapılan aş ikramı sonrasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehteran eşliğinde yürüyen protokol üyeleri, Ömer Sekkini Hazretleri Türbesi ve Akşemseddin Hazretleri türbesi önündeki duaya katıldı. 30. Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü Gazi Süleyman Paşa Camii’nde gerçekleşen mevlid programının ardından sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Belediye, Başkanlığı, Göynük, Kaymakamlığı

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