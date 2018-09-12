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12 Eylül 2018 Çarşamba
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    • 30 bin lira değerinde ki koyunlar dağıtıldı

    2018 Yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bolu genelinde 166 proje destek almaya hak kazandı. 166 projeden Bolu İli merkez ve ilçelerine ait 35 adet koyunculuk projesinin hayvan dağıtımı merkez ve ilçelerde yapıldı.

    12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
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    30 bin lira değerinde ki koyunlar dağıtıldı
     

     

    2018 Yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bolu genelinde 166 proje destek almaya hak kazandı. 166 projeden Bolu İli merkez ve ilçelerine ait 35 adet koyunculuk projesinin hayvan dağıtımı merkez ve ilçelerde yapıldı.

    Haber: Ceylan Beykoz

    Genç Çiftçilerin her birine 2 şer koç, 32 şer koyun olmak üzere 30 bin TL değerinde 34 Ak Karaman cinsi hayvan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edildi.

    Merkez İlçeden koyunculuk projesinden hayvan almaya hak kazanan 4 Genç Çiftçinin koyun dağıtımı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşti. Koyun dağıtımında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü (KKÖ) Hasan Şen ve şube personeli hazır bulundu. Genç Çiftçilere kısa bir konuşma yapan KKÖ Şube Müdürü Şen koyunlarının çiftçilere hayırlı olmasını, kontrollerin İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını, her türlü sıkıntıda yanlarında olduklarını belirtti. Ayrıca en kısa zamanda koyunların TARSİM tarafından sigortalama yapılmasının projenin bir zorunluluğu olduğu, poliçe bedelinin yarısının bakanlık tarafından ödeneceği, dolayısıyla sigortalatmanın herhangi bir maddi kayıp yaşamamak adına kendilerinin menfaatine olacağını belirtti.

    Veteriner Hekim Kamil Çağrı Baydaş, Genç Çiftçilere uzun yoldan gelen hayvanların sulanması ve beslenmesi hakkında bilgilendirme yaptı. Hayvanların hastalanması halinde hemen kendilerini arayarak haber vermelerini istedi.

    Bilgilendirmelerin ardından kura çekimi yapılarak sıralama belirlendi. Belirlenen sıralamaya göre hak sahiplerine 2 koç 32 koyun olmak üzere 34’er baş hayvan teslim edildi. Toplamda merkezdeki 4 çiftçiye 136 adet, ilçelerde dahil olmak üzere 1190 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Hayvanlarını teslim alan Genç Çiftçilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, hayvanlardan ve bu projeden duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

    Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “İlimiz küçükbaş hayvancılığına bakanlığımız tamamı hibe olan 1190 adet koyun ile önemli bir katkı sağlamıştır. Başka bir ifade ile 1190 koyun 35 ailenin tüten ocağı olacaktır. Bakanlığımızın insan odaklı çalışma prensibi ile hazırlanan ve projenin esas amacı olan genç çiftçiler ilimizin en büyük kazanımıdır. Bolu İlimiz küçükbaş hayvancılığına önemli katkı sağlayacağını düşündüğüm projenin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder bereketi kazancı bol üretimler dilerim” dedi.

    Anahtar Kelimeler: 2018, Yılı, Genç, Çiftçi, Projesi

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