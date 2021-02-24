30 bin midye imha edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Otoyolun Yeniçağa yakınlarında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, çuvallar içerisinde taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye bulundu. Ekipler tarafından midyelere el konurken, araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı. Dörtdivan İlçe Tarım ve Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen midyeler, belediye ekiplerinin de desteğiyle ilçe çöplüğüne götürülerek imha edildi.