Haber: Kasım ŞAHİN

Olay yaklaşık bir yıl önce Gerede ilçesinde meydana geldi. 5 adet büyükbaş hayvanını Murat Bulut isimli şahsa 40 bin TL karşılığında satan Mehmet Doğançay, daha sonra uyanıklık yaparak, 5 adet büyükbaş hayvanı kamyonla göndereceğini belirterek, hayvanları kendi besihanesine götürdü. Bu arada da 10 bin TL para aldı.

5 adet büyükbaş hayvanının kendi belirttiği adrese gelmediğini öğrenen Murat Bulut, tekrar TOKİ Mehmet lakaplı Mehmet Doğançay’ın yanına gelerek, hayvanların teslim edilmediğini ve üzerinde getirdiği 30 bin TL’lik çekide vermeyeceğini söyledi.

Uyanık TOKİ Mehmet, saniyesinde bir senaryo kurarak, hemen Bulut’u içki masasına oturtarak onu sarhoş edinceye kadar içirtti ve cebindeki 30 bin TL’lik çeki de alarak kaçtı. Mahkemede çeki çalmadığını inkar eden ve suçsuz olduğunu savunun Doğançay mahkeme heyeti tarafından önce 4 yıl hapis cezasına daha sonra bu suçu gece vakti yaptığı gerekçesiyle cezasını 6 yıla, ardından da mahkemedeki iyi halinden dolayı 5 yıla indirdi.