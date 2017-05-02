Haber: BMA

Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek “Akşemseddin Hazretleri Anma Günü” 21 Mayıs Pazar günü Sakin Şehir Göynük’te yapılacak. Göynük Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan anma gününde katılımcıların Akşemseddin Hazretleri’ni tanıması, anlaması üzerine düzenlenecek etkinliklerin yanısıra çeşitli konserler ve sema gösterisi de yapılacak.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, etkinliklerin amacının tarihin en önemli bilim adamlarından biri olan Akşemseddin Hazretleri’ni ‘unutturmamak’ olduğunu belirterek, “Kendisini büyük bir çoşku ile anıyoruz. Anmaya devam edeceğiz. Her neslin onu tanımaya hakkı var. Geleneksel Akşemseddin Hz. Anma Gün programımıza tüm halkımızı bekliyoruz.” dedi.

Etkinliklere çok sayıda siyasilerin yanısıra ilçe ve il dışından da çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.