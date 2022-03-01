Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun merkeze bağlı Hıdırşeyhler köyünde 2 çocuk annesi Ayşe Özbınar yetiştirdiği organik ürünleri Bolu Pazarında satarak ailesine ek gelir sağlıyor. Patates, soğan, sarımsak ve bal kabağı gibi ürünler satarak ek gelir elde eden 47 yaşındaki Ayşe Özbınar yetiştirdiği bal kabağı ile dikkat çekti. Bal kabaklarına bir bebek gibi bakılmasını söyleyen Özbınar’ın yetiştirdiği bal kabağının kilosu 30 kiloyu geçti. 2 kişinin taşırken zorlandığı bu kabak, pazarda yoğun ilgi gördü. Bal kabaklarının kilosunu 3 liradan satan Özbınar 30 kiloluk bal kabağını 90 liradan satışa sundu.

“AYNI BİR BEBEK GİBİ BÜYÜTECEKSİN”

Ayşe Özbınar, “2 kişi taşırken zorlanıyor. Bu kabak, tamamen organik üretildi. Kabakların bakımı çok zordur, aynı bir bebek gibi büyüteceksin” dedi.