30 milyon TL’lik proje hayata geçiyor!

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve beraberinde ki heyet ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım ile arıtma tesisi ihalesi için görüşme gerçekleştirdi. Deri OSB’de üretim kapasitesinin artmasının yeni bir Arıtma Tesisi ihtiyacını doğurduğunu aktaran Mustafa Allar, 2.Deri Arıtma Tesisi Projelerini görüşmede sundu. OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, yaklaşık maliyeti 27 Milyon TL olan projeye onay vererek, projenin yapım sözünü verdi. Alınan yatırım 110 Milyon TL’lik Cezaevi, 30 Milyon TL’lik Biyolojik Arıtma Tesisi’nden sonra ilçeye kazandırılacak en büyük 3. yatırım olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, 27 Milyon TL’lik yatırım olan yeni bir Deri Arıtma Tesisi sözünü aldık. Günlük 6 bin metreküp kapasiteli bu arıtma tesisinin ihalesi 2020 Ocak ayında gerçekleşecek. Bu proje aynı zamanda Sanayi Bakanlığı’nın 2020 yılında gerçekleştireceği ilk ihale olacak. Arıtma Tesisi 18 ayda tamamlanacak. Deri OSB’deki üretim kapasitesini % 50 daha artırmayı hedefliyoruz ve Gerede’nin deri üretim merkezi olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize ve deri sanayi esnafımıza hayırlı olsun. AK Parti Bolu Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü Bey'e İlçem ve Deri sanayi esnafı adına sonsuz teşekkür ederim’’ İfadelerine yer verdi.