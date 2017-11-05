Haber: Esra Öztürk

Gerede İlçemiz köylerinden Salur Köyüne bir inşaata hazır beton taşıyan mikser neden belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıktı. 14 KL 180 plakalı aracın kontrolünü kaybeden sürücü Gerede Samat Köyü yol ayrımı yakınlarında hazır beton mikserinin yol kenarına yan yatmasına neden oldu. Güven Hazır Beton firmasına at olan mikser yan yattığı yerden ancak vinç yardımıyla kaldırılabildi. Kazada ölüm olayı yaşanmazken, mikser sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Üç tane kurtarma vinç beton dolu mikser kaldırmak için bir saatlik bir çalışma sürdürdü. Uzun uğraşlar sonucu kaza mahallinden kaldırılan 30 tonluk dolu beton mikser enkazı trafik güvenliğine tehlike oluşturmayacak bir bölgeye alındı.