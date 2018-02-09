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09 Şubat 2018 Cuma
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    • 30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    09 Şubat 2018 Cuma 11:00
    Bu haber 463 kez okundu
    30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!


    Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...





    Bundan yaklaşık 3 yıl önce yabancı bir çizgi film izlemiştim.. Çizgi filmdeki konuşmaları anlamasam da izlediğimde fiziksel engelli bir çocuğun okula ilk başladığı günün anlatıldığını anlamıştım. her zamanki gibi biz niye Türkiye’de bu tür işleri yapmıyoruz. Çocukları bu yolla eğitmiyoruz? Sorusunu sorup konuyu bu satırlarda dile getirmiştim.

    Yıllar içinde bu konu çeşitli şekillerde Türkiye’de yapılan çizgi filimler de işlenmeye başladığını görüyorum. Yani yavaş yavaş 3-6 yaş arası çocuklar bu çizgi filmleri izleyerek dünyada kendinden farklı insanların da olabileceğini öğreniyorlar. Buda güzel bir gelişme yeni nesil her şeyin farkında olacak gibi geliyor bana. Birde bazı büyüklerin kafasındaki engelleri kaldırabilsek!

    Evet, yanlış okumadınız. Bazı büyüklerin kafasında öyle engeller var ki, aslında bir bakıma bizi engelli yapan birazda bu büyüklerin kafasındaki engeller ve farklı insanlara olan tahammülsüzlükleri. Şimdi herkes Onur ne oldu biri bir şey mi yaptı? diyecek. Korkmayın bana kimse bir şey yapamaz sadece geçtiğimiz günlerde haberlerde duyduğum bir şey canımı sıktı. Konuyu biraz araştırdığımda da yok artık bu kadarda olmaz dedim. Şimdi izin verirseniz haberi ve konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum

    Benim gibi boş vakitlerinde çizgi film kanallarını izleyen yaşı büyük çocuklar bilir. TRT Çocuk kanalında yayınlanmaya yeni başlanan “Kardeşim OZİ” isminde bir çizgi film var. Çizgi filminde ailenin en küçüğü olan Ozan’ının down sendromlu olması ve diğer aile bireylerinin de Ozan’a her fırsatta sabırla bir şeyler öğretme çalışmaları. Güzel bir dille güzel çizimlerle anlatılıyor.

    Tabi ki filmi hazırlayan ekip down sendromlu Ozan karakterini biraz farklı çizmiş. Konuşması da bizim alışkın olduğumuz karakterlerin konuşması gibi düzgün değil. Yani her şeyi ile farklı bir karakter çıkarmışlar ortaya ve çizgi film yayınlanmaya başlamış. Ancak çok geçmeden bu çizgi filmle ilgili bir anneden şikâyet gelmiş. Ulusal basında çıkan haber göre annenin şikâyeti şöyle.

    “TRT Çocuk kanalının yeni çizgi filmi ‘Kardeşim Ozi’, toplumsal bir yarayı yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada bir anne, down sendromu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan çizgi filmin ana karakteri Ozi’nin “fiziksel görünümü ve konuşmasının, kızının gelişimini olumsuz etkilediğini” iddia ederek yayının durdurulması yönünde şikâyetçi oldu. Anne “30 yaşında kadınım ben bile korkuyorum. Hiç mi çocuğunuz yok, hangisi Ozan’a benziyor” ifadelerini kullandı.”

    TRT bu şikâyeti üzerine ne yapar onu bilmem zaten sorun TRT nin ne yapacağı değil. Esas sorun bu kadar güzel hazırlanmış farkındalık konusunda çocukları eğitecek bir çizgi film hakkında bir anne tarafından böyle bir şikâyette bulunulması, söylesenize bana Türkiye’de böyle düşünen ve konuşan anneler oldukça biz engelleri nasıl aşacağız?

    Şimdi burada yanlış anlaşılmak istemem elbette bu konuda çok hassas ve eğitici davranan annelerimizde var. Ancak gördüğünüz gibi düşüncelerinden engelleri kaldıramamış farklılıklara tahammülü olmayan annelerde var. Ama bu anneler “insanlar hayatta ne öğrenirlerse kendilerinden farklı insanlardan öğreneceğini hep unutuyorlar.”

    Bakın arkadaşlar bu ülkede biz engeller konusunda bir şey yapmak istiyorsak öncelikle yaşamın her alanında yaşadığımız sorunları, sıkıntıları insanlara gösterip anlatmalıyız. Bilinçli nesiller yetiştirmek için önce Anneleri ve çocukları bilinçli hale getirmeliyiz. Bunu da en iyi Televizyonda “ Kardeşim Ozi “ gibi projelerle yapabiliriz.

    O yüzden de bu tip farklı insanları anlatan projeler ülkemizde çoğalmalı ve gelecek nesillerde engelli insanlara bakış acısı değişmeli yani dünyada farklı insanlarında yaşadığını çocuklar bir şekilde öğrenmeli. Eğer biz bunları yapabilirsek bakış açımızı değiştirip düşüncelerdeki engelleri kaldırırsak inanın bana önümüzde hiçbir engel duramaz…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…  

    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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