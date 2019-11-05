30 yataklı hastanenin temeli atıldı

Haber: N. Halid Altundal

Mudurnu’da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan hastane için geçtiğimiz yıllarda yer tahsisinin yapılmasının ardından inşaat çalışmaları hızla başlatılmıştı. 7 bin 285 metrekarelik alana 12 milyon lira bütçeyle inşa edilecek 30 yataklı hastane için temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Bolu Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mudurnu Özel İdare Binası olarak kullanılan alanda, mevcut binanın yıkılmasının ardından yapımına başlanan hastane inşaatının temel atma töreninde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bir söz vardır. 'Sağlık olsun' deriz. 'Sağlık olsun' deriz de, sağlık olsun demekle sağlık olmuyor. Fedakarlıklar gerektiriyor. Ülkemizin 1929 da bin 90 tane doktoru vardı, 1950'de 3 bin 20 doktoru, 2000 yılında 85 bin doktoru var. Bugün 155 binin üzerinde doktor var. Daha da ihtiyacımız var" dedi.

Bolu Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol ise 30 yataklı hastanenin Mudurnu ilçesine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yatırım için cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Hastalıklarımıza şifa veren Allah'tan burada hayırlı işlere imza atmayı ve hastalarımızın şifa bulmasına vesile olmayı diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hastanenin temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.