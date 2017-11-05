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05 Kasım 2017 Pazar
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    • 30 yıl sonra ilk kazma vuruldu

    Otuz yıldır Gerede’nin gündemini meşgul eden ve şehrin merkezinde büyük bir kısmı atıl kalan Tarihi Arasta için çalışmalar başladı.

    05 Kasım 2017 Pazar 10:38
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    30 yıl sonra ilk kazma vuruldu

    Haber: BMA

    Mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait atıl vaziyette bulunan Kültür Sitesi ve yan tarafındaki boş arsanın toplam 1000 metrekarelik kısmı için ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında 3000 metrekarelik arasta alanında yenileme ve çalışması yapılarak, tarihi değer taşıyan binalar restore edilecek.

    İlk etapta mülkiyeti Belediyemize ait olan atıl vaziyette bulunan Kültür Sitesi ve yan tarafında bulunan boş arsa toplam 1000 metrekarelik kısmı için ilk kazma vuruldu. Çalışmalarında ikinci etabının da tamamlanmasıyla Arasta turizme kazandırılacak.

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmaları hakkında yaptığı açıklamasında, “ Yıllardır ilçemizin sorunlarından biri olan Tarihi arasta için göreve geldiğimizden bu güne değin çalışmalar gerçekleştirdik. Arastaya Kültür Sitesinden başlayarak ilk kazmayı vurduk. Arasta en önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Projedeki sorunları halledebilmek adına bugüne kadar büyük yol katettik. Bu projeye geçtiğimiz yıl başlamayı hedefliyorduk ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 6-7 aylık bir gecikme yaşadık. Arasta’nın tamammı 3000 m² biz ilk olarak 1000 m² lik bölümünün inşasına ve yenileme çalışmalarına başladık. Şu anda yıktığımız alanı kış dönemi için geçici olarak düzenledik. İlkbaharla birlikte Ankara Hamamönü projesini örnek alarak tarihi dokuya uygun yapılar yapacağız. Bütün çalışmalarımız Anıtlar Yüksek Kurulu onayıyla gerçekleşiyor. Bu alandaki çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra 2. Etap 1000 M2lik alanın yapımına başlayacağız. Tamamlandığında ise şehir merkezi çok güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.

     

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