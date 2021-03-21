30 yıldır keş peyniri yapıyor

Haber : Ceylan Beykoz

İlçeye bağlı Seki Mahallesi'nde yaşayan Sağıt, beslediği hayvanlardan elde ettiği sütten tereyağı ve keş peyniri yapıyor.Sağıt, 30 yıldır yaptığı keş peyniri satışa sunarak gelir elde ediyor.Esma Sağıt, hiçbir katkı maddesi kullanmadan yaptığı keş peynirin bölgede ilgi gördüğünü söyledi.Sağıt, keş peynirinin makarna ve mantılarda kullanıldığını, kızartılarak kahvaltılarda da tüketilebildiğini dile getirerek, "Çok üretimi olmadığı için aranan bir ürün. Özellikle İstanbul'dan ve civar illerden gelerek keş peyniri alıyorlar. Köylüyüz, geçimimizi bu tarz ürünlerle sağlıyoruz. 10 kilogram sütten 1 kilogram keş peyniri elde ediyorum. Günde ancak 5 kilogram keş peyniri yapabiliyorum, kilogramını da 30 liradan satıyorum. Bu şekilde aileme katkı sağlıyorum." diye konuştu.