30. yılı anısına zafer yürüyüşü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla Belediye Ekipleri tarafından Gerede girişinde karşılananDamirKuşeyev ve arkadaşı OralhanTımbay’a yemek ikram edilerek, gece konaklamaları konusunda yardımcı olundu. DamirKuşeyev, Kazakistan’ın 30 yıllık bağımsızlığı anısına İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüklerini ifade ederek, kendilerine yardımcı olan Mustafa Allar’a ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.DamirKuşeyev ve OralhanTımbay yolculuklarına kaldıkları yerden devam ederek Ankara’ya doğru yola çıktı.