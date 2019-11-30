30. yılımızı kutladılar

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Kasım 1989 tarihinde ilimiz Bolu’nun günlük siyasi gazetesi olarak yayın hayatına başlayan Bolu Gündem Yayın Grubumuzu 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Tanju Özcan, “Yayın hayatına başladığı tarihinden bugüne, yerel basınımızın güzide bir temsilcisi olarak Bolumuz için çok önemli hizmetlere imza atan Bolu Gündem gazetesinin tüm yönetici ve çalışma ekibini, 30. yayın yılına girmesi nedeniyle kutluyor, çalışmalarında tekrar başarılar diliyorum” dedi.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz ise, “Bugün güçlü bir ses olarak Bolu’muza hizmet etmeye devam eden medya grubumuzu ziyaret ederek bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bolu Gündem Medya Grubumuzun kuruluş yıldönümü kesilen pasta ile kutlandı. Siyasi Parti İl Başkanları da kuruluş yıldönümümüz dolayısıyla gönderdikleri kutlama mesajları ile bizleri unutmadıklarını gösterdiler.

KAZIM KARSU – CUMHURİYET HALK PARTİSİ BOLU İL BAŞKANI;

İletişim araçlarının güçlendiği günümüz dünyasında en önemli unsurlardan biri de basın yayın faaliyetleridir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, toplumun menfaatlerinin korunması ve gerçeklerin açığa çıkmasında stratejik bir öneme sahip basının ilimizdeki en değerli temsilcilerinden Bolu Gündem Medya Grubu, bugün 30. yaşını kutluyor. Cumhuriyetimizi Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır” sözü doğrultusunda Bolu Gündem, yaptığı yayınlarla bugüne kadar kamuoyunun doğru bilgilendirmesini sağlamış ve toplumun menfaatlerini korumakta adeta bir kale olmuştur.

Bolu basınında dürüst, kaliteli, objektif ve özgürlükçü bir haber anlayışına sahip Bolu Gündem, bugün toplumsal sorunlara göstermiş olduğu hassasiyet ile çözüm odaklı haberlerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle güçlü kadrosu ile medya sektörünün öncü kuruluşu olan Bolu Gündem Medya Grubunun kuruluşunun 30. yılını kutluyor, daha uzun yıllar ilimiz Bolu’ya hizmet etmesini diliyorum.

NURETTİN DOĞANAY – AK PARTİ BOLU İL BAŞKANI;

İletişimin ve toplum ilişkilerinin önemsendiği dönemimizde yerel basın, kamuoyu adına önemli bir işlev görmektedir. Bolu’da da yerele basının öncülerinden olan Bolu Gündem Gazetesi bu görevini 30 yıldır başarıyla yerine getirmektedir.

Bolu basını için bir okul kimliği de bulunan Bolu Gündem Gazetesi; yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana aynı çizgide kararlılıkla ilerlemekte, farklı bakış açısıyla yerel basınımızda kendine yer edinerek; ilkeli, kaliteli ve tarafsız habercilik anlayışıyla Bolu basınına üstün katkılar sağlamıştır.

İlimizin sorunlarının ortaya konması ve çözümü yolunda, ortaya koyduğu anlayışla, basın-yayın camiasında güçlü bir yer edinen Bolu Gündem Gazetesi’nin, yürüttüğü başarılı kamu göreviyle daha çok uzun yıllar Bolu’muza hizmet edeceğine inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

AHMET ÖRNEKBAŞ – İYİ PARTİ BOLU İL BAŞKANI;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” sözünde bahsettiği gibi milletimizin sesi olan, yaptığı yayınlarla toplumumuzu aydınlatan ve halkımıza ihtiyacı olan bilgileri hızlı bir şekilde ulaştıran, ilimizde gazeteciliğin bir okulu haline gelen Bolu Gündem Medya Grubunun kuruluşunun 30. yılı heyecanını paylaşıyorum.

Yaptığımız işlerin, siyasi düşüncelerimizin hemşerilerimize ulaştırılması adına gecesini gündüzüne katarak bugüne kadar faaliyetlerine aralıksız devam eden Bolu Gündem Gazetesi; gündemi belirleyen, özgün, olaylara geniş pencereden bakan objektif haberciliği ile bugün basın sektöründe Bolu’nun öncüsü, sadece Bolu’ya değil çevre illere de örnek olarak ise toplumun sesi olmuştur. Bu duygularla İYİ Parti olarak sesimize ses olan, hemşerilerimizle düşüncelerimizi paylaşmamızda kilit rol oynayan Bolu Gündem’in 30’uncu yaş gününü kutluyor, ‘İYİ’ yayınlarıyla Bolu’ya uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum.