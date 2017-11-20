Haber: Semih BAYKAL

İlimizde uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimiz merkezinde uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada N.T. (46) isimli şahsın bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL civarında olan 4 kg ‘Reçine Esrar Maddesi’ ele geçirildi. Aracın içinde bulunan N.T. (46) isimli şahıs ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına uygulamaların devam edeceğini belirterek; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” ifadelerini kullandı.