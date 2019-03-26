300 kiloluk kasayı çaldılar

HABER:C.Kutay Aykan

Olay, geçen salı günü İhsaniye Mahallesi'nde tarım ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Firma sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde, içinde 30 bin TL bulunan kasanın çalındığını ve dükkan önünde park halinde bulunan kamyonetinin yerinde olmadığını gördü. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin iş yerinin eski çalışanı olduğu, yanındaki 2 kişinin de ona yardım ettiği belirlendi. İş yerinin önünde bulunan kamyonetin de anahtarının eski çalışan tarafından kopyalandığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin önünden çalınan kamyoneti Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Araç, boş arazide terk edilmiş halde bulundu.

Yoğun çalışma sonucu şüpheliler dün Bolu Sanayi Sitesi'nde yakalandı. Eski iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen N.Y. (21) ve ona yardım eden M.Ö. (23) ile E.T. (47) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, N.Y. ve M.Ö.'nün kasayı yuvarlayarak kamyonete yüklediği görüldü.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 12:32