300 konut için 8 bin başvuru

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da, binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasında büyük pay sahibi olan TOKİ'nin Bolu'ya yapacağı 300 konut için binlerce kişi başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından ev çekilişine katılmaya hak kazananların isimleri açıklandı. Dün akşam saatlerinde yapılan duyuruyla 81 ilde TOKİ kuralarının çekiliş tarihleri belli oldu. Bolu'da 300 konutun yapılacağı TOKİ kura çekilişi 8 HAZİRAN 2020 yılında olacak.

8 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekilişi öncesi Bolu’da yapılacak 300 konut için yaklaşık 8 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık 7 bin 500’ü kabul edilirken geriye kalan 500 kişinin başvurusu ise kabul edilmedi.

Başvuruların tam listesine ulaşmak için linke tıklayınız...

//talep.toki.gov.tr/projeler/Bolu300.html

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 11:11