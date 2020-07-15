300 konutun kura çekilişi yarın

Haber: N. Halid Altundal

Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Bolu projesi için kura heyecanı başladı. TOKİ Bolu 2020 projesi kapsamında 300 adet konut yer alacak. 210 adet 2 oda 1 salon konut, 90 adet 3 oda1 salon konutun bulunduğu TOKİ Bolu projesinin hak sahipleri yarın açıklanacak.

Boluluların yüzünü güldüren TOKİ Bolu 2020 projesinde yer alan 2+1'lerin brüt alanı 75 metrekare ile 85 metrekare arasında; 3+1'lerin brüt alanı 100 metrekare olarak belirlendi. TOKİ 100 bin konut Bolu 2020 projesi kapsamındaki konutların kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve internetten canlı olarak yayınlanacak. 2+1 daireler için ödenecek taksit bedeli 894 liradan, 3+1 daireler için ödenecek taksit bedeli 1022 liradan başladığı Bolu 100 bin konut projesinde sadece 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daireler bulunuyor.

TOKİ 100 BİN KONUT BOLU FİYATLARI:

75 metrekare alana sahip 2 oda 1 salonlar 140 bin lira ile 161 bin lira arasında, 85 metrekare alana sahip 2 oda 1 salonlar157 bin lira ile 180 bin lira arasında, 100 metrekarelik 3 oda 1 salonlar160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. 2+1 daireler için 14 bin lira, 3+1 daireler için 16 bin lira peşinat ödenen TOKİ Bolu projesinin kura çekimi yarın yapılacak.