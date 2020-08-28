300 TL için esnafı mağdur ettiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüs salgınının ülkemizde etkisini artırmasının ardından birçok işletmenin faaliyeti geçici süre ile durdurulmuştu. Bu kapsamda çay ocakları da tedbir kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmeler arasında bulunuyordu. Yaklaşık iki ay kapalı kalan işletmeler Mayıs ayı normalleşme adımları ile birlikte yeniden faaliyetlerine başladı. Ancak iki ay kapalı kalmanın neticesinde biriken fatura borçları ve diğer giderler esnafın güçlük içerisinde çalışmasına sebep oldu. Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bir pasaj içerisinde çay ocağı bulunan Naci Say da ekonomik sıkıntılar ışığında çalışmaya devam eden esnaflardan.

FATURALARA KOLAYLIK SAĞLANMIŞTI

Sepaş Enerji, salgın dönemi nedeniyle ödenemeyen fatura borçları için yeni bir uygulamayı hayata geçirmiş ve bu kapsamda fatura adedine bakılmaksızın, toplamda 5 bin liraya kadar elektrik faturası borcu bulunan Sepaş Enerji abonelerine 3 taksitte ödeme imkânı tanımıştı. Sepaş Enerji’nin mağduriyetlerin önüne geçmek adına sağladığı bu imkana rağmen saha ekipleri birçok esnafın elektriğini borcu yüzünden kesmeye başladı.

“FATURAMI ÖDEYİP GELİNCEYE KADAR ELEKTRİĞİMİ KESMİŞLER”

Geçtiğimiz gün Naci Say’ın çay ocağına gelen Sepaş’ın saha çalışanları, Say’ın 313 TL’lik borcu yüzünden elektriğini kesmek istedi. Sepaş çalışanlarına fatura borcunu ödeyip geleceğini söylemesine rağmen döndüğünde elektriğinin kesildiğini söyleyen Naci Say, uygulamaya isyan etti. Yaşanan olayla alakalı konuşan Say, “Son ödeme tarihi 17 Ağustos 2020 olan faturam için ekipler son gün gelerek elektriğimi keseceklerini söylediler. ‘Bugün son gün, faturamı ödeyeceğim’ demem üzerine gittiler. Üzerinden sadece 10 gün geçmiş bir fatura için yeniden geldiler. ‘Faturamı yatırmaya gidiyorum’ dedim, dükkânımı da esnaf arkadaşlara emanet ettim. Ben faturamı ödeyip gelinceye kadar elektriğimi kesmişler” dedi.

“MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Dükkana döndüğünde elektriğinin kesildiğini gören ve şoka uğrayan Say ayrıca, yetkililere isyan ederek, “10 gün geciken bir fatura için bunlar yapılmaz. Ben faturamı ödemeye gittiğimde elektriğimi kesip kaçar gibi gitmişler. SEPAŞ ekiplerini çağırıp ‘neden elektriğimi kestiniz?’ dediğimde ‘kestim ulan’ şeklinde çıkıştılar. Yetkililere sesleniyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.