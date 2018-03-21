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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • 300 yataklı yeni FTR hastanesi kurulacak

    Ak Parti Bolu Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Fehmi Küpçü, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile yaptığı görüşmede Bolu’ya 300 yataklı yeni 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesinin yapılacağını açıkladı.

    21 Mart 2018 Çarşamba 09:38
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    300 yataklı yeni FTR hastanesi kurulacak

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Fehmi Küpçü’nün hafta içi yaptığı görüşmeler sonucunda Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin yatak kapasitesinin artışı konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bolu’da mevcut 2 adet olarak bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanelerinin mevcut yatak kapasitesi yaklaşıl olarak 350 olarak hizmet vermektedir. Öncelikle Bolu’da son yıllarda sağlık turizm olarak Marmara bölgesi. Karadeniz bölgesinde hasta kabulünde artış görünmektedir. Bu sebeplerden dolayı her iki hastanenin yatak kapasitesi gelen hasta başvurusuna yetişememektedir. Bu nedenle Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü 300 yataklı yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılacağını duyurdu.

    YENİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ YAPILACAKTIR

    AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’ Sağlık Bakanlığımızın Bolu FTR Hastanesi 2 adet yaklaşık 350 yataklı olmasına rağmen Karadeniz ve Marmara Bölgesinden de hasta kabul etmemiz neticesinde tedavi yatışları biraz zaman almaktaydı. Sağlık Bakanımız ile görüşmeler sonucunda biz Bolu’da sağlık turizmi gerçekleştirdiğimizi ilettik. Bolu’nun hasta nakli değil sağlık turizmi gerçekleştirdiğimizi ilettik. Bolu’nun hasta sevki değil hasta kabulü yaptığımızı ilettik. Yaptığımız takip neticesinde alınan kararda 300 yataklı yeni Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılacaktır. ’’.

    HAZİRAN AYI GİBİ TEMELİ ATILACAK  

    Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü açıklamalarının devamında; ‘’ 300 yataklı yeni  Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Hastanesinin temellerini atacağız. 22.02.2018 ‘de güncellenen proje yaklaşık 60 Milyon değerinde olacaktır. 50.000 m2 kapalı alana sahip olacak hastanemiz Karacasu Beldemizde hizmet verecektir. Bittiğinde 350-400 yatak kapasiteli mevcut 2 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz ile birlikte 750 yatak kapasitesine çıkaracağız. Tahmini olarak haziran ayı gibi temellilerinin atılmasını planlıyoruz. Bu sebep ile Bolu’lu hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ederken, Sağlık Bakanımıza destekleri için teşekkür ederim.”

     

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, Milletvekili, TBMM

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