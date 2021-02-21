- 30’un lafı olmaz

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gerede Samat Köyü İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece olarak ölçülürken Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26,6 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi olurken, burayı eksi 25,5 derece ile ilimizin Dörtdivan ilçesi izledi.

Öte yandan Batı Karadeniz bölgesi illerinde kar yağışı azalırken soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor. Bolu'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan güneşli hava sonrası, şehirde bulunan kar kütleleri erimeye başladı. Hala zeminde kar bulunan kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan güneşli hava soğuğun etkisini azaltamadı. Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda oluşan kar birikintilerini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.