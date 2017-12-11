Haber: Kasım ŞAHİN

Tüketicilerin yılın son ayında kredi kartlarındaki puanları kontrol etmelerini öneren yetkililer, "Bazı tüketicilerimiz kredi kartlarında veya büyük alışveriş mağazalarının verdiği özel kartlarda paraya dönüşecek paranın varlığından habersiz. Bu vatandaşlarımız bilinçli tüketici olarak paralarının olup olmadığını kontrol etsin" dediler.

Kredi kartlarındaki ve alışveriş mağazalarının verdiği özel kartlarda puanların kullanımlarının dönemsel olduğunun altını çizen Bolu Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti, yetkilileri, şöyle konuştu; "Vatandaşlarımız puan karşılığı kazandıkları paraları mutlaka kullansın. Aksi takdirde dönemsellik içerdiği için silinecek. Bu konuda tüketicilerimizi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kredi kartlarının bilinçli kullanılması konusunda birçok kez uyarılarda bulunduk. Bu uyarıları tekrarlayarak gerektiği kadar kullanım ve alışveriş sonrası mutlaka fatura almalarını söylüyoruz. 31 Aralık akşamına kadar kartlardaki puanlar kullanılmazsa silinecektir. Bu da tüketicilerin zararına, bankaların veya büyük alış veriş mağazalarının karına olacaktır."