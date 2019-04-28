3+1 İşyeri Eğitim için çalışmalar sürüyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın ilk hedefleri arasında bulunan üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinde ilk olarak Bolu Teknik Bilimler Yüksekokulu kurularak Bolu Organize Sanayi Bölgesinde 2018-2019 Akademik yılında faaliyetlerine başlamıştı. Rektör Alişarlı, ‘Uygulamalı İş Yeri Eğitimi 3+1 Modeli’ni tasarlayarak Sakarya ve Bursa gibi illerde başarıyla hayata geçiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i sanayicilerle buluşturdu.

Bolu Teknik Bilimler Mesllek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen “3+1 İşyeri Eğitim” paneline Rektör, Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer ÖZYURT, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz, OSB Müdürü Mustafa Gülen, OSB’de faaliyet gösteren Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Bildiğiniz üzere Bolu Meslek Yüksek Okulunu ayırarak Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunu, Bolu Organize Sanayi Bölgesinde oluşturduk. Bu oluşumda misafirimiz olan iki rektör hocamızın da büyük katkıları ve destekleri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hocalarımızın yaptığı çalışmalar bize örnek olacak. Öncelikle tüm tarafları buluşturduğumuz için memnunuz. Karşılıklı olarak bu çalışmalara destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık panelde yaptığı konuşmada, tasarladıkları eğitm modelinin Sakarya’daki uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Sarıbıyık, Bilgi ve Pazar arasında bir yol bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu yol, Bilim, Teknoloji, Nitelikli Ürün ve Nitelikli Üretim safhalarından geçmekte, Bilgi ve Pazar arasındaki bu köprü yol mutlaka pilot uygulamalar ve ar-ge çalışmalarıyla desteklenmelidir” dedi.

Uygulamalı İşyeri Eğitim 3+1 Modelini sanayinin nitelikli elaman sorununu ve köprüyü sağlam bir şekilde kurmak amacıyla tasarladıklarını ifade eden Sarıbıyık, “Günümüzde artık işbirliği üstünlüğü ön plana çıkmaktadır. Burada Üniversitelerin buradaki rolü büyüktür. Toplumun gelecek durumu, ona nasıl bir eğitim verildiğine bağlıdır. Bu nedenle sanayi ve işletmelerin taleplerinin karşılanması ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için gayret etmelidir” diye konuştu.

Sarıbıyık, Sakarya’da 3+1 modelinin tüm bu taleplerin karşılanması için kurguladıklarını ve işletmelere memnuniyet anketleri yaparak çok olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Sarıbıyık çalışmalar sonucunda bu sistemden yararlanmak için başvuran işletme sayısının Sakarya’da 5 bini geçtiğini vurguladı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise panelde yaptığı konuşmada dünya nüfusunun son ikiyüz yılda muazzam bir artış gösterdiğine dikkat çekerek kendini yenilemeyen milletlerin ekonomik refah ve toplumsal huzur bakımından geride kalacaklarını ifade etti. Türkiye’de Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin GSMH’in yüzde 1,5’a tekabül ettiğini ve bu rakamın daha da artması gerektiğini vurguladı. Karademir, “21. Yüzyılda artık piyasalar inovatif odaklı bir yaklaşımla hareket ediyor. Bunun için yenilikçi teknoloji içeren katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Bu da sanayinin nitelikli elaman istihdam etmesine bağlı bir durum.” şeklinde konuştu. Karademir, panelde Bursa Teknik Üniversitesi’nin yeni kurulan bir üniversite olduğunu belirtti ve 3+1 Eğitim Modelini kendi üniversitelerinde Sektörel Eğitim Programı olarak Çevre, Gıda, Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde uygulanmaya başlandığını ifade etti.

Konuk Rektörler 3+1 Eğitim Modelinin rahatlıkla Bolu’da da uygulanabileceğini ifade ederken bir meslek yüksek okulunun organize sanayi bölgesinde kurması kararından dolayı Rektör Alişarlı’yı kutlayarak davetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ettiler.

ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARI AKREDİTE OLACAK

Panelin kapanışında söz alan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de Rektör Alişarlı’ya Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki gayretlerinden dolayı teşekkür ederek “Bolu sanayisi Türkiye’de ilk onda yer alan firmaları barındırıyor. Bu bizler için değerlendirilmesi gereken ülkemizin ve ilimizin gelişmesi için bir fırsat.” Dedi. Üniversitemizdeki laboratuvarlarımızın akraditasyon yapılması işlemlerini BTSO olarak üstlendiklerini açıklayan Ateş, uzun yıllardır anlattığımız yollar yeni yeni açılıyor ve bundan çok mutluyuz. Panelimize katılan kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz”ifadelerini kullandı.