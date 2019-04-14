“3+1 İşyeri Eğitim Modeli” Hayata Geçiyor

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Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen istişare toplantısı, üniversite-sanayi işbirliğinin taraflarını bir araya getirdi. Toplantıya Rektör, Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ömer ÖZYURT, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz, OSB Müdürü Mustafa Gülen, OSB’de faaliyet gösteren Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof.Dr. Mustafa Alişarlı Toplantıda 3+1 İş yeri Eğitim modelinin önemi, Üniversite Sanayi İşbirliğinin yapılmasının Bolu’ya sağlayacağı faydaları ve istihdam imkanlarının oluşturulmasının önemini anlattı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada Bolu’daki sanayicilerin meslek kuruluşu olarak bu toplantıyı son derece önemsediklerini ifade etti. İlimizde Organize Sanayi Bölgesi’nde bir meslek yüksekokulu bulunuyor olmasının sanayiciler açısından da önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Ateş, diğer şehirlerden de örnekler vererek sonuç odaklı bir süreç yönetimi ile firmalarımızın ihtiyaç duydukları insan kaynağını kendilerine kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ateş, Oda olarak bu süreçte kendi üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

OSB Genel Müdürü Mustafa Gülen de böyle bir sistemin Bolu’ya çok faydalı olacağını ve istihdam problemlerinin ortadan kalkacağını, Bolu’nun kalkınacağını Mekatronik, Kaynakçılık gibi programların önümüzdeki dönemlerde açılmasının Bolu sanayisi açısından uygun olacağını belirtti.

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyurt Üniversite Sanayi İşbirliğinde Uygulamalı 3+1 Eğitim Modeli, Üniversite İş Dünyası İşbirliği, İşyeri Eğitiminin amacı, Öğrenciye Yararları Üniversiteye yararları, Topluma yararları, İş Dünyasına yararları, Modelin İşleyişi, Yapılması düşünülen işbirlikleri üzerine sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra toplantıya katılan firma temsilcileri bu modele destek vereceklerini dile getirdiler.