Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisleri 2017 yılında yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu ticareti, satışı ve her türlü kayıkçılığı yapanlara ağır darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğünde 2017 yılında başarı polisler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili şu açıklama yapıldı; “ İlimiz Doğu ve Güneydoğu illerini İstanbul'a ve oradan da Avrupa Kıtasına bağlayan TEM ve D-100 Karayolu bulunması nedeni ile özellik arz etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimize ait sınırlarımızdan gayri yasal yollarla ülkemize sokulan uyuşturucu maddelerin, İstanbul ve Batı Ülkelerine şevki amacıyla genel olarak ilimizden geçen bu güzergah kullanılmaktadır. Güzergah üzerinde il merkezi ve ilçelerimizde, alınan istihbarı bilgilerin de değerlendirilmesi ile uyuşturucu ticareti, satışı ve her türlü kayıkçılığa yönelik mücadelemiz etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Müdürlüğümüz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2017 yılı içerisinde; v/ 87 müdahale edilmiş, v/ 226 şüpheli şahsa işlem yapılmış, Y/ 31 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Yürütülen operasyonlar neticesinde, 60 Kilo 590 Gram Toz Esrar, 858,12 Gram Kubar Esrar, 7 Kilo 498 Gram Reçine Esrar, 18,48 Gram Plaka Esrar,5 1 Kilo 169 Gram Eroin,

4 Kilo 991 Gram Afyon Sakızı, 310 Adet Extacy, 38,53 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 174,45 Kokain, 1,52 Gram Crack, 310,05 Gram Metamfetamin, 91 Kök Hint Keneviri Bitkisi 73,76 Gram Skunk maddesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, Uyuşturucu madde ticareti, satışı ve her türlü kaçakçılık suçlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır.”