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17 Şubat 2017 Cuma
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    • 310 MİLYON TL DESTEK SAĞLADIK

    Milletvekili Ercoşkun, Bolu ekonomisindeki gelişimi dudak uçuklatan rakamlarla açıkladı!

    17 Şubat 2017 Cuma 11:31
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    310 MİLYON TL DESTEK SAĞLADIK

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "2002'den bugüne, Bolu'da dış ticaret hacmi 8 kat artarak, 300 milyon Dolara ulaştı. İhracat rakamları 20 kat artarak, 2016 yılı sonunda 150 milyon seviyesine yükseldi. Yatırım teşvikleriyle istihdamı arttırdık ve sadece 2016 yılında 645 kişilik istihdamı öngören yatırım projelerine 310 milyon TL desteklemede bulunduk. Yerli üretimi destekleyerek, ithalat rakamlarını düşürmeyi başardık ve Bolu ekonomisine güven aşıladık" dedi.

     

     

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Hükümeti dönemlerinde Ekonomi Bakanlığı'nın Bolu'ya yönelik yatırımlarını ve iktidarları süresince ekonomide yaşanan  gelişmeyi rakamlarla açıkladı. Ercoşkun, Bolu'daki yatırım ve teşvik rakamlarının AK Parti iktidarıyla geçen 14 yılda büyük artış gösterdiğini belirterek, 2002-2016 yılları arasında ekonomide yükselen olumlu grafiği kıyaslamalı olarak rakamlarla gözler önüne serdi.

     

    DIŞ TİCARET HACMİ 8 KAT ARTTI

    Açıklamalarında, 2002 yılında Bolu'nun 37 milyon 670 bin Dolar dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Ercoşkun, 2016 yılı sonunda dış ticaret hacminin zirveye yaparak 302 milyon Dolara ulaştığını açıkladı. Ercoşkun, yaşanan bu gelişme için, "İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana; Bolu’nun dış ticaret hacminde ve ihracatında büyük artış yaşanmıştır. Farklı düzeylerdeki yatırımcılara verilen desteklerle Bolu’nun dış ticaret hacminde büyük artış sağlandı. Pazardaki çeşitlilik, hem üreticinin, hem tüketicinin yüzünü güldürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

     

    "BOLU'DA İHRACAT RAKAMALARIMIZ BÜYÜYOR"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında ise, Bolu'nun ihracat rakamlarında yaşanan büyük artışı gözler önüne sererek, "İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana ihracatımızda büyük artış yaşandı. 2002 yılında 7 milyon 860 bin Dolar seviyesinde olan ihracatımız, 2016 yılı sonunda 20 kat artış göstererek, 148 milyon 400 bin Dolar seviyesine ulaştı" dedi.

     

    "YATIRIM TEŞVİKLERİYLE İSTİHDAMI ARTIRIYORUZ"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "2002 yılından bu yana Bolu ili için 2,7 milyar TL tutarında 233 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenledik. 2016 yılında ise 645 kişilik istihdam öngören 309 milyon TL tutarında 20 adet yatırım projesine destek olduk.

     

    "DFİF BOLU’YU GELİŞTİRİYOR"

    Oluşturduğumuz Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’ndan Bolu’ya 13,7 milyon TL ödeme yaptık."

     

    "İTHALAT AZALDI, EKONOMİYE GÜVEN GELDİ"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının bir başka bölümünde ise, Türkiye'de ekonominin sağlam temellere dayandırılması noktasında gerçekleştirilen diğer çalışmaları özetledi. Ercoşkun, "Cari açığı kapatmak ve ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. İthalatı azaltmak ve ihracatı artırmak için yatırımcılarımıza ve ihracatçılarımıza desteğimizi her geçen gün arttırarak, sürdürüyoruz. Bu çerçevede Bolu’da 2015 yılında 186,00 milyon Dolar olarak gerçekleşen ithalatı 2016 yılında 154,09 milyar Dolar seviyesine düşürdük" ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Milletvekili, Ercoşkun, Bolu, Ekonomisindeki, Gelişimi

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