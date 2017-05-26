SGK İl Müdürlüğünce 30052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin dördüncü bölümünde yapılan sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgilendirme açıklaması yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, “Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanun ile işveren ve sigortalılarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları yapılandırılmıştı. Yapılandırmanın en önemli şartlarından biri de ilk iki taksitin zamanında yatırılmasıdır. Ancak ödeme güçlüğü çeken paydaşlarımız için 6770 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vadesi geçen taksitlerin son ödeme tarihleri 31 Mayıs 2017’ye uzatılmış, diğer taksitler ise dörder ay ertelenmiştir. Bu vesileyle 31 Mayıs’a altı gün kaldığını hatırlatmak ve paydaşlarımızın da mağdur olmaması için 31 Mayıs’ a kadar taksitlerini ödemeleri gerektiğinin duyurulması önem arz etmektedir” denildi.