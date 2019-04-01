32 bin işsizimiz var dedi

HABER:C.Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İş gücü İstatistikleri 2018" sonuçlarını açıkladı. TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 18,1 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge yüzde 6,2 ile Doğu Karadeniz olarak belirlendi. İlimizin de içinde bulunduğu TR42 bölgesinde ise işsizlik oranı ise % 10,2 olarak açıklandı. Bu orana göre ilimiz genelinde 32 bin işsiz insan yaşadığı ortaya çıktı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan bölgemizde açıklanan işsizlik oranı 10,2 olarak gerçekleşirken, Yine BoludahilTR42 illerinde istihdam oranı 49,3 ve işgücüne katılma oranı 54,9 olarak kayıtlara geçti.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 40,8 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 35,8 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 35,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 12:23