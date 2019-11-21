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32 köyde elektrik kesilecek

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada tesis bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 23 Kasım Cumartesi günü ilimiz Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

32 köyde elektrik kesilecek

Haber: N. Halid Altundal

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Kasım Cumartesi ilimiz Merkez ilçede 7 mahalle, 24 köy ve 15 yaylada; Göynük’te 5 köyde; Mudurnu’da ise 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti yer ve saatlerine ilişkin SEDAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “23 Kasım Cumartesi günü ilimiz Merkez ilçede saat 09.00 ile 13.00 arasında Beşkavaklar Mahallesi,  Dağkent Mahallesi,  Çivril Mahallesi, Kürkçüler Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Kasaplar Mahallesi, Ağaçcılar Köyü, Kızılağıl Köyü, Pirahmetler Köyü,  Elmalık Köyü, Yenisefa Köyü, Yeşilköy Köyü, Çepni Köyü, Avdan Köyü, Belkaraağaç Köyü, Topardıç Köyü, Gövem Köyü, Güneyfelekettin Köyü, Kuzfındık Köyü, Pelitcik Köyü, Piroğlu Köyü, Saççılar Köyü, Sultanbey Köyü, Sebenardı Köyü, Karca Köyü, Ketenler Köyü, Yolçatı Köyü, Ömerler Köyü, Akçaalan Köyü, Dereceören Köyü, Gövem Köyü Yaylası, Piroğlu Yaylası, Pelitçik Köyü Yaylası,  Sultanköy Yaylası, Çepni  Yaylası, Alpağut  Köyü Yaylası, Pirahmetler  Köyü Yaylası, Pirahmetler Sincan  Yaylası, At Yaylası, Ağaççılar Köyü Yaylası, Civril Köyü Yaylası, Kılıçarslan Yaylası, Kürkçüler Yaylası, Paşaköy Yaylası, Sandallar Köyü Yaylasında;

Göynük ilçesinde saat 09.00 ile 09.30 arasında Himmetoğlu Köyü, Kayabaşı Köyü, Kuyupınar Köyü, Çayköy Köyünde;  saat 09.00 ile 15.00 arasında Kayabaşı Köyünde; saat 14.30 ile 15.00 arasında Himmetoğlu Köyü, Kayabaşı Köyü, Kuyupınar Köyü, Çayköy Köyünde; saat 14.00 ile 15.00 arasında Kürnüç Köyünde;

Mudurnu ilçesinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Dereçetinören Köyü, Fındıcak Köyü, Gürçam Köyünde  elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.”

Esra Perçin

Esra Perçin

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