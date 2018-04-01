Haber: Aysun Beykoz

Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkan Yaşar Yüceer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile birlikte daire müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, 2018 yılının diğer yıllardan en belirgin özelliğinin köy yolları asfaltlama işinde sıcak asfaltın temel alınması konusu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“SICAK ASFALT ESAS ALINACAK”

“2018 yılı KÖYDES çalışmalarının planlamasını yapmak üzere bu toplantımızı yapıyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Merkezimizle birlikte 9 ilçemizde yapılacak KÖYDES çalışmalarını bu toplantıda değerlendireceğiz ve bu değerlendirme esnasında katılımcılarımızın görüşlerine başvurup, il programımızı netleştirerek İçişleri Bakanlığımıza bildireceğiz. Öncelikle Yüksek Planlama Kurulu kararı bizim için yapılacak planlamada temel alacağımız esasları içeriyor. Bu yılki KÖYDES programının diğer yıllardan farklılığı 2018 yılında yol yapımlarında sıcak asfalt kaplama konusunda öncelik verilecek. Sıcak asfaltın temel alınması ve çok istisnai durumlarda kaplama asfalt yönünde planlama yapılmasını içeriyor. Diğer taraftan içme suyu, kanalizasyon ve küçük çaplı sulamalar da aynı şekilde planlama kapsamına alınabiliyor.

“32 MİLYON TL KAYNAKLA YAPABİLDİĞİMİZ EN AZAMİ İŞLERİ YAPMAMIZ LAZIM”

2018 yılında ilimize yaklaşık 32 milyon TL bir kaynak tahsis edildi. Bu ödenek 9 ilçemizde kullanılacak. 32 milyon TL kaynakla yapabileceğimiz en azami işleri yapmamız lazım ki ilimizin hem yüzölçümü hem yerleşim birimlerinin fazlalığı itibariyle bu kaynakları çok daha verimli kullanılmasını gerekli kılıyor. Bu kapsamda sizlerden üstün gayret bekliyoruz. Özellikle projelendirme safhasının biran önce bitmesi ve işe başlanması noktasında, yol yapımı noktasında, uygulama birliği sağlanması açısından sizlerin de görüşlerine başvurarak temel bazı kararlar alacağız. Yol konusunda bazı esasları belirlememiz gerekiyor ki daha verimli bir çalışma ortaya koyalım ve elimizdeki kaynakları mümkün olduğunca en fazla mesafeyi yapabileceğimiz bir durum oluşsun.”

Bolu Valisi Aydın Baruş’un konuşmasının ardından 2018 yılında Yüksek Planlama Kurulu’nda belirtilen esaslar ile ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli tarafından 2017 yılında KÖYDES ödenekleri ile Bolu Merkez ve ilçelerde yapılan projelerin değerlendirilmesi ve 2018 yılı planlaması ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.