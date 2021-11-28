32 yaşına girdik





1989’da Günlük Gazete olarak yayın hayatına başlayan gruba, 2004 yılında Türkiye’de kurulan ilk yerel gazete internet portallarından birisi olan bolugündem.com dahil oldu. 2010 yılında Bolu FM radyosunun grubumuza katılmasıyla ilin en büyük ve en etkin yayın grubu haline geldik. Son olarak 2016 yılında Olay Yayın Gurubuyla birleşerek Olay Gündem Yayın Grubu olarak bir günlük gazete, iki internet haber portalı ile bölgemizin en eski en etkin ve en güçlü basın yayın grubu olarak yolumuza devam ettik. Günlük gazete satış sayısı, internet portallarının ziyaretçi rakamları açısından da ilimiz ve bölgemizin lideri konumundaki grubumuz ilk günkü heyecanı ve azmiyle Bolu için çalışmaya devam ediyor. 2022 Yılı için önemli projeleri hayata geçirme azmiyle, Bolu’nun Güzel insanlarına ‘Olay Gündem Yakışır’ sloganıyla yolumuza devam edeceğiz.

ERHAN BEYKOZ;

Bolu Gazeteciliğinin lokomotifi olan Bolu Gündem 32 yaşını doldurdu. Dile kolay tam 32 yıldır önde olmak, Lider olmak, belirleyici olmak, halkın, hakkın yanında olmak zordur. Bu görev Sevgili Fatih Maradit ile başladı ve son 12 yıldır Sayın Hüseyin Aykan ile devam etti. Son 5 yılı aşkın bir süredir Bolu Gündemin yürüyüşüne bizde eşlik ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu büyük ailenin parçası olmaktan onur duyuyorum. Dün olduğu gibi yarınlarda da sizlerin verdiği güç ile halkın, haklının sesi olmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmamalıdır. İlkeli, cesur ve ödün vermeden haberlerimizi yapmaya daha doğrusu halkın haber alma özgürlüğünü kullandırmaya devam edeceğiz. Bolu’nun Güzel insanlarına ‘Olay Gündem Yakışır.’ Siz bizlere sahip çıktığınız sürece bizde sizin için taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Bizlere 30 yıldır hayat veren başta Bolu Halkı olmak üzere tüm okurlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

FATİH MELİH MARADİT;

28 Kasım 1989 tarihinde, yönetim kadrosundan teknik ekibine kadar genç arkadaşlardan oluşan ve yine genç bir ruhla, büyük heyecanlarla yayın hayatına başladığımız Bolu Gündem Gazetemiz, bugün tam 32 yılını doldururdu. İçimizdeki bu büyük heyecan ile azmimiz birçok ekonomik krize ve hatta deprem felaketlerine rağmen hiçbir zaman bitmedi. Yaşanılan her türlü sıkıntıya rağmen; Bolu Gündem’de 22 yıl boyunca büyük bir keyifle genel yayın yönetmenliği yaptım ve devamında bayrağı tecrübeli gazeteci arkadaşımız Hüseyin Aykan’a devrettim. Görüyorum ki; Hüseyin Aykan’da son 12 yıldır bu bayrağı layıkıyla taşıyarak, gazetemizi 32’inci yıla getirmeyi başarmış.

Bolu Gündem’e kuruluşundan bugüne kadar emek veren ve hala görevlerini sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımıza son olarak söyleyeceğim şudur ki; içinizdeki ateş ve heyecanı asla yitirmeyin. Çünkü bu gazete o ateş ve heyecanla kuruldu, başarılı oldu ve bugünlere geldi.

Bu vesileyle; başta Sayın Hüseyin Aykan ile Erhan Beykoz, olmak üzere, tüm gazete ekibini kutluyor, Bolu Gündem’e yakışır ve bir o kadar da başarılı nice yıllar diliyorum.