320 öğrenciden 99’u üniversitede

Haber: Birol Ertunç

İlimizde 12. sınıflardan mezun olan 320 öğrenci İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezinde ücretsiz olarak açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla YKS sınavına hazırlandı. 1 Ekim 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında verilen kurslara katılan öğrencilerden Tıp Fakültelerine 7, Hukuk Fakültelerine 8, Diş Hekimliği Fakültelerine 2, Eczacılık Fakültesine 1, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine 18, Hemşirelik ve Ebelik Fakültelerine 5, Eğitim Fakültelerine 10, Diğer Fakültelere 48 öğrenci yerleşti. Toplamda 99 öğrenci üniversiteli oldu.