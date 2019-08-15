3262 konut satıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Son yıllarda kırdığı satış rekorlarıyla gündeme gelen Türk gayrimenkul sektörü, bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla yakın bir performans sergiledi. 2019 yılının ilk altı ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı 500 binin üzerinde gerçekleşirken, FPK sistemiyle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına katkı sağlayan FuzulEv, ülke genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehirleri ortaya koydu. Söz konusu araştırmada, TÜİK’in 2019 yılının ilk 6 ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile 2018 yılına ilişkin nüfus istatistikleri temel alınırken Bolu 0,01046 oranla Yalova, Antalya ve Tekirdağ’dan sonra en çok konut satışı olan illerden biri oldu. Bu oranlara göre Bolu’da yılın ilk yarısında toplam 3262 konut satışı gerçekleşti.