HABER: ESRA ÖZTÜRK

26.05.2017 Cuma günü saat:14.00´da 3.lük 4.lük için karşı karşıya gelen, Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Esentepe Ortaokulunu 5-1 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Şampiyonluk maçı için karşılaşan, M.Z Güzelce Ortaokulu, S.M. Dayıoğlu Ortaokulu maçınormal süresi 2-2 biten karşılaşmada, uzatmalara gidildi ve sonuç 3-3 oldu yine beraberlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi penaltı atışları sonrası M.Z Güzelce Ortaokulu S.M Dayıoğlu Ortaokulunu 6-5 yenerek şampiyon oldu. Final maçını izlemeye, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar,Belediye Meclis Üyesi, İsmail Çetin, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ömer Ünaldı, Gerede Spor Onursal Başkanı Yunus Çufa, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Gerede Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, Okul Müdürleri ve sporseverler katıldı.

Yoğun yağmur yağışının başlaması sebebiyle kupa ve madalya töreni ileri bir tarihe 09.06.2017 Cuma günü Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezine alındı.