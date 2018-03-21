Haber: BMA

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş Bahşi, Belediye Başkan Yardımcısı Neriman Ergen, Belediye Yazı İşleri Müdür Vekili Engin Ersoydan ve Belediye Şirket Müdürü Ahmet Öztürk'ten oluşan komisyon 33 işçinin işleri ile alakalı uygulama sınavları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sınavı işçiler başarıyla tamamlayarak kadroya geçti. Sınavlarını başarıyla tamamlayan işçileri Belediye Başkanı Mehmet İnegöl tebrik etti ve hayırlı olmasını diledi.