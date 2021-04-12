33 kişiye 17 bin liralık ceza

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şehir sessizliğe büründü. Koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan ilimiz Bolu'da polis ekiplerinin denetimleri hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-12 Nisan sokağa çıkma yasağında gerçekleştirilen kontrollerde, kısıtlamaları ihlal ettiği gerekçesiyle 33 kişiye toplam 17 bin 380 lira para cezası kesildi.