HABER: AYSUN BEYKOZ

Önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen gıda zehirlenmesi sonucu Gerede ilçemizde eğitim öğretim gören 33 öğrenci Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gerede Turizm ve Otelcilik Anadolu Lisesi’nden temin edilen yemekler nedeniyle meydana geldiği iddia edilen gıda zehirlenmesi sonucu çok sayıda öğrenci rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler taburcu edilmeye başlanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada zehirlenmenin Gerede Turizm ve Otelcilik Anadolu Lisesi’nden temin edilen yemeklerden meydana geldiği düşünülürken, zehirlenmenin olası gıda maddelerden meydana geldiğinden şüphelenilmektedir denildi.

Hastaneye kaldırılan tüm öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tüm öğrencilerin taburcu edildiği belirtildi. Konuya ilişkin olarak vilayet tarafından bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.