33 okulda zil çalmayacak

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, ilimizdeki hasarlı ve güçlendirme yapılacak okulların yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirileceği açıklamalarının günü kurtarmaya yönelik olduğu ortaya çıktı. 1 okulun bile yetiştirilemediği bu dönem 33 okulun eğitim verememesine gösterilen gerekçelerden biriside Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak pembe bir tablo çizen Vali Erkan Kılıç, “Okulların güçlendirilmesi ile alakalı olarak velilerin endişe etmelerine gerek yok. Planlamalarımız yapıldı. Bolu’da genel anlamda güzel bir başarı var. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Okulların ilk haftalarında her zaman bir karmaşa her yerde olur. Yapım işlerinde her zaman süre aşılabilir. Kamu ihale kanununda bunlarla ilgili olağanüstü durumlarda müteahhit ile karşılıklı görüşülerek ek süre hakkı da verilmiş. Bunları çok sorun etmeden sıkıntısız bir eğitim öğretim sürecine başlayacağız. 8’den başlanacak. Akşam 6 ve 7 arası çıkış olacak” dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ DEMİŞTİK;

Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak, hasarlı ve güçlendirme yapılacak okullarının durumunun takipçisi olacağımızı duyurmuştuk. Bu çok önemli olayın takibini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlimizde deprem güçlendirmesi yapılan 33 okul 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında eğitim veremeyecek durumda. Bolu Valisi, piyasa şartlarının ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bahane ederek, okulların Kasım ayındaki ara tatiline yetiştirileceğini duyurdu. Fakat muhabirimiz yaptığı araştırmada halen inşaat çalışması hiç başlamamış birçok okulun bulunduğu ve bu okulların en az 20 tanesinin Kasım döneminde de hizmete giremeyeceğini tespit etti.

30 YIL ÖNCEYE DÖNÜLDÜ;

Adeta yılan hikâyesine dönen bu durum hem öğretmenleri hem velileri hem de öğrencileri zor duruma düşürdü. Binlerce öğrenci taşımalı sisteme mahkûm edildi. Öte yandan Doğancı İlkokulu’nda öğretim gören öğrenciler taşımalı sistemle yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Karaköy TOKİ ilkokulunda eğitim görmeye mecbur edildi. Büyük Hayırsever İzzet Baysal’ın okul yatırımları sonucu ilimizde en son 1992 yılında ikili öğretim bırakılmış ve tüm okullar tekli öğretim yapar hale gelmişti. Eğitimde Türkiye’ye örnek gösterilen Bolu son 5 yılda ilimize gelen idarecilerin planlama hataları sonucu 30 yıl geriye giderek birçok okulda ikili eğitime başladı.

KORİDORDA EĞİTİM İDDİASI;

Kültür İlkokulu öğrencileri taşımalı sistemle Şehit Ozan Özen İlkokulu’nda eğitim görecekler, ne var ki okul yeterli olmadığından dolayı koridorların sınıflara dönüştürüldüğü iddia edildi.

Bolu Valisi Kılıç’ın, yarıyıl tatilinde okulların tamamlanacağını açıklamasına rağmen yaklaşık 2-3 yıldır bir türlü bitirilmeyen Paşaköy ve Koç İlkokulu gibi okullar da inşaat hali devam ediyor. Milli eğitim müdürlüğünün Kasım ayında bitmesi mümkün olmayan okullar için nasıl bir bahane bulacağı ise merak konusu oldu.

Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak okullarımız durumu hakkında yine takipçi olacağız ve verilen vaatlerin tutulup tutulmadığını gözlemleyeceğiz.

İKİLİ EĞİTİM PLANI ŞU ŞEKİLDE;

Sakarya İlkokulu (600 öğrenci – öğlenci) ile Sakaya Ortaokulun (578 öğrenci sabahçı), Cumhuriyet İlkokulu Ek Binası’nda (457 öğrenci) ikili eğitim şeklinde;

Koç İlkokulu (600 öğrenci – sabahçı / öğlenci) TOBB Zübeyde Hanım MTAL’de (496 öğrenci) ikili eğitim;

Yukarısoku İlk ve Ortaokulu (329 öğrenci-öğlenci) Abant İlkokulu (358 öğrenci sabahçı) ikili eğitim;

50.Yıl İlk Okulu (356 öğrenci-sabahçı/öğlenci), 60’yıl Ortaokuluna (244 öğrenci sabahçı), Anasınıfları ise Solmazana Anaokuluna (85 öğrenci) ikili eğitim;

50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulunu (1453 öğrenci-sabahçı) 50. Yıl İlkokulundan (1163 öğrenci-öğlenci) LGS’yi de hesaba katarak ikili eğitim,

Behiye Baysal İlkokulu’nu (380 öğrenci- sabahçı /öğlenci) 100. Yıl İ.O. (872 öğrenci ) ve Halk Eğitim ek binasında ikili eğitim,

Bolu Anadolu Lisesini (703 öğrenci- öğlenci) Bolu Atatürk Anadolu Lisesinde (796 öğrenci-sabahçı) ikili eğitim,

Yıldırım Beyazıt İlkokulunu 147 öğrenci-sabahçı/öğlenci) Bolu İHO’ndan (117 öğrenci- tam gün) ikili eğitim,

Milli Egemenlik İlkokulunu (310 öğrenci- öğlenci) Milli Egemenlik İlkokulunda (310 öğrenci-sabahçı) ikili eğitim

Doğancı - Karaköy Toki’de

Kültür İlkokulu – Şehit Ozan Özen İlkokulu’nda

NORMAL EĞİTİM İLE DEVAM EDEN OKULLAR;